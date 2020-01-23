Труп россиянина нашли на Бали

Отдых на Бали закончился смертью для россиянина. Он был серфером и во время одной из дыхательных тренировок умер в бассейне.

Россиянин погиб в бассейне своего дома, который находится в балийской деревне Унгасан, пишет Antaranews. Начальник полиции Южной Куты Юсак Агустинус рассказал, что мужчину нашел его друг. Молодой человек вытащил тело из воды и попросил соседей вызвать скорую. Медики пытались спасти россиянина, но тот умер.

По словам друга погибшего, мужчина был спортсменом и не страдал от каких-либо заболеваний. В тот день он делал дыхательные упражнения по рекомендации тренера по серфингу.

Специалист неоднократно предупреждал, что заниматься в бассейне нельзя, но мужчина не обращал на эти предостережения никакого внимания.