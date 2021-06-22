Труп пропавшей девочки нашли на Украине

На Украине задержали 15-летнего подростка, которого заподозрили в убийстве подруги. Об этом сообщил Life.

По данным издания, за помощью к правоохранителям обратилась жительница Днепропетровской области. Она заявила, что ее 15-летняя дочь пропала. «Дни.ру» рассказали, что труп девушки нашли на пустыре за заброшенным зданием. На ее теле оказались следы удушения. В убийстве заподозрили друга погибшей. Молодого человека арестовали на 35 суток. Возбуждено уголовное дело.