Труп посла Китая нашли его израильской резиденции

Тело дипломата нашли утром 17 мая в его резиденции. Ему было 57 лет.

«Посол был найден мертвым в своей кровати», — уточнило издание.

Пока что причина смерти не называется, сейчас ее устанавливает полиция. Посольство Китая еще не подтвердило эту новость.

Глава МИД Израиля Юваль Ротем обратился к заместителю посла Китая в Израиле и выразил свои соболезнования.

У посла остались жена и сын, они живут на родине. Вэй прилетел в Израиль в феврале, когда получил должность посла. До этого дипломат занимал пост посла Китая на Украине.