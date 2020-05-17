    17 мая 2020, 11:43

    Труп посла Китая нашли его израильской резиденции

    Алена Макаренко

    Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мертвым у себя дома в городе Герцлия. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИД Израиля.

    Тело дипломата нашли утром 17 мая в его резиденции. Ему было 57 лет.

    «Посол был найден мертвым в своей кровати», — уточнило издание.

    Пока что причина смерти не называется, сейчас ее устанавливает полиция. Посольство Китая еще не подтвердило эту новость.

    Глава МИД Израиля Юваль Ротем обратился к заместителю посла Китая в Израиле и выразил свои соболезнования.

    У посла остались жена и сын, они живут на родине. Вэй прилетел в Израиль в феврале, когда получил должность посла. До этого дипломат занимал пост посла Китая на Украине.