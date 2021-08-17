Труп нашли в шасси вылетевшего из Кабула военного транспортника США

Человеческие останки нашли в шасси вылетевшего из Кабула американского военно-транспортного самолета C-17 после его приземления. Об этом сообщил сайт Politico.

По данным источников сайта, труп обнаружили после того, как самолет экстренно сел в третьей стране из-за сообщения о неполадке по пути из столицы Афганистана в Соединенные Штаты. По предварительным данным, погибший привязал себя к обтекателю в надежде сбежать из республики после прихода к власти движения «Талибан»*.

Сайт уточнил, что на еще одном таком самолете из Кабула вывезли около 600 местных жителей. Это рекордное число людей, которое когда-либо перевозил C-17.

Накануне в аэропорту Кабула началась паника после прихода к власти талибов*. Люди заполонили воздушную гавань, чтобы экстренно уехать из страны. Отчаявшиеся афганцы, которым не хватило мест в самолетах, цеплялись за шасси и фюзеляж. Несколько человек погибли. Американские военные сейчас пытаются навести там порядок.

Жители Кабула ранее рассказали РБК, что находятся в шоковом состоянии после захвата власти боевиками и не выходят из дома. Талибы* в эти дни выполняют работу полицейских: они патрулируют улицы столицы, чтобы не допустить мародерства.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.