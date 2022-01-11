Из-за того что полиция Алма-Аты в последние дни была занята наведением порядка в городе, найденный в машине труп мужчины не убирали три дня. Об этом сообщило Ura.ru.

На кадрах, опубликованных агентством, можно увидеть белую машину. Ее двери и багажник теперь открыты. Тело неизвестного мужчины убрали из автомобиля только накануне.

Для Казахстана 2022 год начался крайне неудачно. В первые дни января на западе страны прошли протесты из-за повышения цены на сжиженный газ, позже волнения перекинулись и на другие регионы. Больший урон потерпел крупнейший город Казахстана — Алма-Аты. Там орудовали боевики, мародеры, пострадали люди. Сейчас обстановка в Алма-Ате стабильная, но режим ЧП не отменен.

По словам политолога Андрея Чеботарева, который находится там, в городе до сих пор действует криминалитет и остатки экстремистов.