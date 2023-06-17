Мир 17 июня 2023, 19:41 «Трухлявый пень». Медведев раскритиковал высказавшегося о ядерном оружии Байдена Зампред Совбеза Медведев назвал бедой, что у Байдена в руках находится ядерное оружие Flickr

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о размещении ядерного оружия в Белоруссии в своем Telegram-канале. По его словам, американский лидер ляпнул ерунду, «ничтоже сумняшеся».

«Старый трухлявый пень, страдающий деменцией, погрязший в семейной коррупции и претендующий на переизбрание президентом США, заявил ничтоже сумняшеся», — написал он.

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Медведев напомнил, что США ранее разместили ядерное оружие на территории Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов и Турции. По его словам, речь идет не о тактическом оружии, а об авиационном боезапасе.

«Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие», — добавил Медведев.

Ранее американский телеканал Fox News показал выступление президента США Джо Байдена, назвав его «подражателем диктатору». Таким образом, СМИ отреагировали на преследование бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

Свою речь в штате Коннектикут по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране Байден закончил фразой «Боже, храни королеву».