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    14 сентября 2021, 19:20

    Ученые назвали трудный подъем по утрам сигналом смертельной болезни

    Ольга Назаркина

    Если человеку бывает сложно вставать по утрам, это может быть не только признаком того, что ему стоит скорректировать режим дня и увеличить количество часов для сна. Оказывается, трудности с подъемом могут быть признаком развития неалкогольной жировой болезни печени.

    Ученые назвали трудный подъем по утрам сигналом смертельной болезни

    Об опасности незаметного развития НАЖБП предупредили врачи из Университетской клиники Темпл в Филадельфии, сообщило РИА «Новости».

    Специалисты объяснили, что жировая болезнь печени может быть алкогольной и неалкогольной. Причем опасность НАЖБП заключается в том, что человек не чувствует никаких симптомов, заболевание прогрессирует, а потом уже на поздних стадиях возрастает риск смерти у больного.

    Указать на патологию может как раз увеличившаяся потребность в сне и отдыха. Еще один красный флажок — боль в правой верхней части живота. В группе риска, по словам врачей, находятся люди с избыточным весом, инсулинорезистентностью, высоким уровнем сахара в крови.

    При этом важно понимать, что точный диагноз может поставить врач после сдачи функциональных проб печени. Этот анализ к тому же позволит исключить наличие гепатита или других заболеваний. Медики также обратили внимание, что и такой способ выявления этой болезни срабатывает не всегда, поэтому пациентам также стоит сделать УЗИ брюшной полости.