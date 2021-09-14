Ученые назвали трудный подъем по утрам сигналом смертельной болезни

Если человеку бывает сложно вставать по утрам, это может быть не только признаком того, что ему стоит скорректировать режим дня и увеличить количество часов для сна. Оказывается, трудности с подъемом могут быть признаком развития неалкогольной жировой болезни печени.

Об опасности незаметного развития НАЖБП предупредили врачи из Университетской клиники Темпл в Филадельфии, сообщило РИА «Новости».

Специалисты объяснили, что жировая болезнь печени может быть алкогольной и неалкогольной. Причем опасность НАЖБП заключается в том, что человек не чувствует никаких симптомов, заболевание прогрессирует, а потом уже на поздних стадиях возрастает риск смерти у больного.

Указать на патологию может как раз увеличившаяся потребность в сне и отдыха. Еще один красный флажок — боль в правой верхней части живота. В группе риска, по словам врачей, находятся люди с избыточным весом, инсулинорезистентностью, высоким уровнем сахара в крови.

При этом важно понимать, что точный диагноз может поставить врач после сдачи функциональных проб печени. Этот анализ к тому же позволит исключить наличие гепатита или других заболеваний. Медики также обратили внимание, что и такой способ выявления этой болезни срабатывает не всегда, поэтому пациентам также стоит сделать УЗИ брюшной полости.