Трудности перевода: послы Украины напомнили Трампу, как правильно называется их страна

Во время недавней речи президент США неправильно назвал Украину: с артиклем the. В ответ на это диппредставительство напомнило американским гражданам и президенту США, как правильно их страна называется по-английски.

Посольство указало на два важных нюанса. Первый — это название страны: «Ukraine», а не «The Ukraine».

Как сообщает The Washington Post, артикль the может быть оскорбительным для Украины как отсылка ко временам СССР, когда она была частью другого государства и не имела нынешнего суверенитета.

Вторым важным пунктом рекомендаций украинского посольства стало правильное написание названия столицы: «Kyiv», не «Kiev».

За последние годы артикль со словом «Украина» использовали Дональд Трамп с его администрацией, а также бывший президент Барак Обама.