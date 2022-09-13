«Трудно переоценить роль России». Песков — о согласовании плана помощи Армении и Азербайджану | 360°

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«Трудно переоценить роль России». Песков — о согласовании плана помощи Армении и Азербайджану

Пресс-секретарь Кремля Песков заявил о роли РФ в решении конфликта Армении и Азербайджана

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Роль России и лично президента Владимира Путина в решении конфликта между Азербайджаном и Арменией невозможно переоценить. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об усилиях по деэскалации ситуации, сообщили «Известия».

«Трудно переоценить роль России, роль лично Путина. Естественно, президент прикладывает все усилия для того, чтобы способствовать деэскалации напряженности на границе. Эти усилия продолжаются», — сказал Дмитрий Песков.

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При этом он не стал уточнять, какие именно меры предпримет Россия в ответ на просьбы Армении о помощи, в том числе в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Дмитрий Песков заявил, что сейчас происходит согласование и он не хотел бы что-то анонсировать до того, как завершится этот процесс.

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Ночью 13 сентября на армяно-азербайджанской границе открыли огонь. Власти Армении сообщили о 49 погибших и обратились за помощью к России, в ОДКБ и Совбез ООН. МИД России заявил, что конфликт необходимо решить дипломатическим путем.

Дмитрий Песков

Конфликт Азербайджана и Армении

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