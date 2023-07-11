11 июля 2023, 03:29
«Трудно избавиться». Экс-советница Пентагона объяснила, почему США решили отправить кассетные бомбы Украине
Экс-советница Пентагона Квятковски: США избавляются от кассетных бомб, отправляя их Киеву
Американские власти решили отправить на Украину кассетные боеприпасы, потому что заинтересованы в избавлении от старых запасов. Об этом сообщила РИА «Новости» экс-аналитик и советница при Пентагоне Карен Квятковски.
«Пентагон, похоже, заинтересован в том, чтобы избавиться от накопленных запасов, а от этих кассетных бомб действительно трудно избавиться ради извлечения прибыли, поскольку многие страны запретили их», — объяснила Квятковски, говоря о заявленном США решении отправить эти боеприпасы Украине.
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Квятковски выразила уверенность, что этот способ поможет оборонному ведомству заменить старые запасы оружия на более современную и прибыльную альтернативу. Экс-аналитик отметила, что отправка кассетных боеприпасов со стороны Вашингтона будет развернута также основательно, как в случае с другими западными поставками оружия для киевского режима.
Киев отправил письменные гарантии, что снизит риски негативных последствий для мирного населения и не будет использовать эти американские вооружения на территории России. По мнению Квятковски, украинская сторона не станет ограничивать себя во время применения кассетных боеприпасов, несмотря на обратные договоренности с США.
Ранее подполковник ВВС США в отставке Дарин Гауб сообщил, что Штаты столкнулись со значительным дефицитом вооружения из-за непрерывной помощи Украине. По его словам, чтобы справиться с нехваткой, должно пройти не меньше 10-15 лет.
США
Оружие
Украина
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