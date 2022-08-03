«Работа адская». Украинские беженцы пожаловались на условия труда в Европе

Беженцы с Украины стали жаловаться на условия труда в странах Европы. Они назвали работу адской и рассказали о случаях обмана. Своими историями люди поделились с украинским изданием «Страна.ua».

Переехавшая из Киева женщина рассказала, что находится в Италии с марта. Ей бесплатно предоставили жилье и платили по 300 евро на взрослого и 150 на ребенка.

«Но выплат уже нет, хозяева намекают, что пора бы уже и съехать. С работой же тут совсем плохо. Устроились собирать черешню по шесть евро в час. Работа адская: по 10 часов в день и с одним выходным в месяц», — заявила киевлянка.

По ее словам, детей в итальянскую школу тоже не взяли из-за отсутствия свободных мест. Теперь семья планирует отправиться в Германию. Еще одной украинке удалось устроиться экскурсоводом. Она работает шесть дней в неделю по 10 часов за тысячу евро. Пока дела идут неплохо, но туристический сезон уже заканчивается.

«Что делать потом — непонятно», — отметила женщина.

Жительница Винницы стала работать в Италии сиделкой. Она подчеркнула, что в стране много неофициальной занятости, при которой могут обмануть и просто не заплатить за работу.