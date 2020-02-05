Трубу со спиртом нашли на границе Украины и Молдавии

Неожиданное открытие сделали сотрудники Государственной пограничной службы Украины. Они обнаружили в Одесской области, на границе с Молдавией, подземный трубопровод. Так дельцы передавали друг другу спирт.

«Правоохранители на участке отдела пограничной службы „Раздельная“ в 500 метрах от границы обнаружили полиэтиленовую трубу с остатками жидкости с характерным запахом спирта, которая находилась под землей», — об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Пограничники уверены, что трубопровод проложили для незаконной поставки спирта из Приднестровья на Украину. Всего под землей между украинским селом Новое и молдавским селом Никольское нашли 500 метров шланга диаметром 20 миллиметров. Сейчас горе-предпринимателей и всех причастных к этому бизнесу людей ищут.

Ранее житель Винницкой области ради друга пошел на преступление. Он преподнес приятелю мощи святого Николая. Их он украл из Крестовоздвиженского храма в Виннице. Мужчину задержали. Теперь вору грозит до шести лет лишения свободы.