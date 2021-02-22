Российская баржа «Фортуна» и ее владелец — компания «КВТ-РУС» — попали в еще один санкционный список США. Судно укладывает трубы на последнем морском участке «Северного потока — 2».

Санкции против «Фортуны» и «КВТ-РУС» ввели в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), сообщила пресс-служба американского Минфина.

В январе США уже включили судно в санкционный список согласно закону «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Их утвердил уходящий президент Дональд Трамп. Осенью 2020 года американские власти объявили, что под санкции попадут не только суда-трубоукладчики, но и компании, предоставляющие им различные услуги, включая модернизацию или установку нового оборудования.

22 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США продолжат отслеживать деятельность по строительству и сертификации газопровода. Решение о новых санкциях будут принимать, исходя из ситуации. До конца 2019 года прокладкой труб для «Северного потока — 2» занималась швейцарская компания Allseas. Из-за угрозы американских санкций она отказалась продолжать строительство.