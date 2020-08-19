В Совете безопасности России рассказали, что для защиты занятых в строительстве «Северного потока — 2» судов задействовали корабли ВМФ. Военные суда сопровождали трубоукладчики, чтобы исключить провокации.

Замсекретаря Совбеза РФ Михаил Попов уточнил в интервью «Интерфаксу», что безопасный переход из Владивостока в Калининград обеспечивали в том числе для трубоукладочного судна «Академик Черский». Корабли ВМФ также охраняли суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Осипенко».

«Эта мера была обусловлена рисками провокационных действий со стороны отдельных государств», — пояснил Попов.

Европейские подрядчики были вынуждены остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» из-за санкций США. В «Газпроме» заявили, что магистраль готова «почти на 94%» и проект завершат силами российской стороны. ФРГ, в свою очередь, готова обсуждать нападки Вашингтона на «Северный поток — 2» в ООН и соответствующих судах.

Трубоукладчики «Академик Черский» и «Фортуна» на данный момент стоят в немецких портах недалеко от участка газопровода, который пока не достроен.