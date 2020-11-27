Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из Германии в Калининград

Трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток — 2», вышел из немецкого порта Мукран и направился в Калининград.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

В октябре трубоукладчик некоторое время стоял на якоре недалеко от Калининграда напротив Куршской косы, где около него проводило работы судно снабжения «Финвал». В конце месяца «Академик Черский» направился в Мукран. Немецкий порт является логистической базой проекта «Северный поток — 2».

В пути трубоукладчик сопровождали суда «Финвал» и «Умка».

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток магистрали общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. США активно выступают против проекта. Вашингтон продвигает в Европу американский сжиженный природный газ (СПГ).