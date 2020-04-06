Трубоукладчик «Академик Черский» вышел на путь к «Северному потоку — 2»
Трубоукладчик «Академик Черский», который принадлежит энергетической компании «Газпром», прошел берег Анголы. Сейчас он движется в сторону Испании. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на портал Myshiptracking.
По информации издания, маршрут судна изменяли несколько раз. Трубоукладчик пересекал водное пространство у берегов Сингапура, на севере Африки и недалеко от южноафриканской Анголы. В настоящее время «Академик Черский» взял курс на север Атлантики.
Ранее стало известно, что нидерландское судно специального назначения Flintstone проведет подводно-технические работы на проекте «Северный поток — 2».