Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс
Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс. Оно направляется в Великобританию, передает «Утро.ру».
По данным издания, корабль держит курс на британский порт Абердин. Предположительная дата прибытия — первое мая. Уточняется, что в феврале «Академик Черский» вышел из порта Находки и направился в сторону Сингапура.
В первоначальный маршрут коррективы вносились не раз. В частности, судно должно было доплыть до Шри-Ланки и Мозамбика, но оно прибыло к испанскому острову Лас-Пальмас, обогнув Африку.