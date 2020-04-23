Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс

По данным издания, корабль держит курс на британский порт Абердин. Предположительная дата прибытия — первое мая. Уточняется, что в феврале «Академик Черский» вышел из порта Находки и направился в сторону Сингапура.

В первоначальный маршрут коррективы вносились не раз. В частности, судно должно было доплыть до Шри-Ланки и Мозамбика, но оно прибыло к испанскому острову Лас-Пальмас, обогнув Африку.