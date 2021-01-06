В начале декабря «Академик Черский» находился несколько дней в районе строящегося участка газопровода около датского острова Борнхольм. После судно вернулось в Россию и встало на рейд возле Куршской косы.

В декабре судно-трубоукладчик «Фортуна» вернулось к строительству незаконченного участка «Северного потока — 2» в водах Германии.

Летом 2019 года «Академик Черский», во время перехода из Владивостока в Калининград, сопровождали корабли ВМФ России, чтобы не допустить провокаций.

11 декабря эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что строительство «Северного потока — 2» могут завершить в течение одного-полутора месяцев, если на участках будут работать суда «Фортуна» и «Академик Черский».