Трубоукладчик «Академик Черский» исчез из активов «Газпрома»

В квартальном отчете «Газпрома» не вошел собственник трубоукладчика «Академик Черский» Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ).

Документ опубликован на сайте корпорации. По данным РИА «Новости», по состоянию на 31 марта фон находился в группе «Газпром».

Это означает, что СТИФ либо больше не принадлежит «Газпрому», либо компания скрыла фонд из списков аффилированных лиц. По данным ЕГРЮЛ, приведенным РБК, СТИФ все еще является действующим юридическим лицом. В начале июня агентство сообщили, что «Академик Черский» сменил собственника с «Газпрома» на СТИФ.

По мнению политолога Андрея Суздальцева, это означает, что Россия приступила к заключительной операции по достройке «Северного потока — 2», которая подразумевает прокладку по дну более 100 километров труб.