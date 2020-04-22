Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся в сторону Европы

«Утро.ру» напомнило, что «Академик Чарский» вышел из испанского порта Лас-Пальмас 20 апреля и направился в сторону египетского Порт-Саида. Планируется, что трубоукладчик прибудет туда в ночь на 30 апреля. «Царьград» отметил, что конечная точка маршрута судна пока неизвестна.