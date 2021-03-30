Трубоукладчик «Академик Черский» отправился в воды Дании

Корабль-трубоукладчик «Академик Черский» направился в район исключительной экономической зоны Дании, где займется подготовкой для завершения работ на первой линии газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.

В организации пояснили, что вторую ветку газопровода закончит судно «Фортуна», которое уже работает на месте.

Газопровод «Северный поток — 2» — это две нити, которые идут от побережья России через Балтийское море в Германию. Работы над проектом остановились почти на один год после того, как США пригрозили санкциями компаниям, которые принимали участие в работе над газопроводом. Тогда из состава участников вышла швейцарская фирма Allseas, которой принадлежал корабль-трубоукладчик.

Возобновление работ началось только в декабре 2020 года, когда к работе подключилось российское судно «Фортуна». Корабль проложил 2,6 километра трубы в водах Германии. По данным компании-оператора, еще предстоит проложить около 148 километров труб для пуска газопровода.

В январе этого года против «Фортуны» и компании-владельца судна Минфин США ввел санкции. Глава Госдепа США Энтони Блинкин заявил, что это не единственные ограничения, которые грозят участникам работ над газопроводом.