Трубопровод мощно загорелся в Мексиканском заливе прямо под толщей воды. Видео

В Мексиканском заливе начался мощный пожар на подводном трубопроводе, принадлежащем нефтегазовой компании Pemex. Борьбу с пламенем над поверхностью воды ведут три вспомогательных судна.

Капитан торгового флота Франсиско Суарес сообщил, что возгорание началось из-за лопнувшего подводного троса. Информация об этом появилась в Twitter.

Пламя вырывается с глубины 80 метров. Прибывшие на место происшествия корабли стараются держать ситуацию под контролем. Сведений о пострадавших нет.

Официальных комментариев от компании Pemex пока не поступало.