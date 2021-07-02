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    02 июля 2021, 23:44

    Трубопровод мощно загорелся в Мексиканском заливе прямо под толщей воды. Видео

    Александра Ломейко

    В Мексиканском заливе начался мощный пожар на подводном трубопроводе, принадлежащем нефтегазовой компании Pemex. Борьбу с пламенем над поверхностью воды ведут три вспомогательных судна.

    Капитан торгового флота Франсиско Суарес сообщил, что возгорание началось из-за лопнувшего подводного троса. Информация об этом появилась в Twitter.

    Пламя вырывается с глубины 80 метров. Прибывшие на место происшествия корабли стараются держать ситуацию под контролем. Сведений о пострадавших нет.

    Официальных комментариев от компании Pemex пока не поступало.