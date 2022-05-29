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    29 мая 2022, 09:24

    ЕК предложила отложить запрет на поставки российской нефти через трубопровод «Дружба»

    Bloomberg: ЕК хочет отсрочить запрет на поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба»

    Ольга Назаркина

    Еврокомиссия разослала странам, входящим в ЕС, предложение, которое предполагает в случае отказа от российской нефти, которую поставляют морем, отсрочку ограничений на поставки по нефтепроводу «Дружба», сообщили источники Bloomberg.

    ЕК предложила отложить запрет на поставки российской нефти через трубопровод «Дружба»

    Собеседники агентства пояснили, что против сделки выступает Венгрия, а такая отсрочка дала бы ей дополнительное время, чтобы найти техническое решение, чтобы удовлетворить энергетические потребности, написал «Интерфакс».

    В предложении также будут учтены озабоченности других стран, у которых нет выхода к морю, среди них, в частности, Словакия и Чехия. Источники Bloomberg утверждают, что члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти морским путем через шесть месяцев, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.

    Помимо этого, Еврокомиссия предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба», в другие страны Евросоюза или третьи страны.