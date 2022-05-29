ЕК предложила отложить запрет на поставки российской нефти через трубопровод «Дружба»

Еврокомиссия разослала странам, входящим в ЕС, предложение, которое предполагает в случае отказа от российской нефти, которую поставляют морем, отсрочку ограничений на поставки по нефтепроводу «Дружба», сообщили источники Bloomberg.

Собеседники агентства пояснили, что против сделки выступает Венгрия, а такая отсрочка дала бы ей дополнительное время, чтобы найти техническое решение, чтобы удовлетворить энергетические потребности, написал «Интерфакс».

В предложении также будут учтены озабоченности других стран, у которых нет выхода к морю, среди них, в частности, Словакия и Чехия. Источники Bloomberg утверждают, что члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти морским путем через шесть месяцев, а нефтепродуктов — через восемь месяцев.

Помимо этого, Еврокомиссия предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба», в другие страны Евросоюза или третьи страны.