Труба ТЭЦ в казахстанском городе Петропавловске обрушилась из-за сильного ветра

Одна из трех труб тепловой электростанции № 2 обрушилась в казахстанском городе Петропавловске. Момент обрушения попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Пресс-служба компании «Севказэнерго» сообщила, что на место прибыли все службы чрезвычайного реагирования.

«Идет перекличка людей, выясняют, есть ли пострадавшие», — заявили представители компании.

В администрации города отметили, что причиной обрушения стал сильный ветер. Для того, чтобы люди не остались без электричества и тепла, в полночь запустят два резервных агрегата.

Также там уточнили, что пока неизвестно местонахождение машиниста-обходчика. Сейчас идут его поиски. Прокуратура завела уголовное дело. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте.