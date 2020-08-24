Тропический шторм обрушился на Гаити. Уже 5 жертв

«По предварительным данным, из-за тропического шторма „Лаура“ в департаментах на юго-востоке и западе погибли пять человек (среди них 10-летняя девочка)», — указывает ведомство.

Из-за непогоды власти объявили «красный» уровень погодной опасности. Спасатели соорудили временные укрытия для тех, кто остался без крыши над головой, а также раздают медицинские маски для предотвращения еще большего распространения COVID-19.

Власти также организовали работы для восстановления разрушенных дорог и инфраструктуры.

Шторм «Лаура» образовался в северной части Атлантического океана и теперь движется на запад в сторону Кубы.