Тропический шторм обрушился на Гаити. Уже 5 жертв
Пять человек погибли из-за тропического шторма «Лаура», обрушившегося на Гаити в воскресенье утром 23 августа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство коммуникаций республики.
«По предварительным данным, из-за тропического шторма „Лаура“ в департаментах на юго-востоке и западе погибли пять человек (среди них 10-летняя девочка)», — указывает ведомство.
Из-за непогоды власти объявили «красный» уровень погодной опасности. Спасатели соорудили временные укрытия для тех, кто остался без крыши над головой, а также раздают медицинские маски для предотвращения еще большего распространения COVID-19.
Власти также организовали работы для восстановления разрушенных дорог и инфраструктуры.
Шторм «Лаура» образовался в северной части Атлантического океана и теперь движется на запад в сторону Кубы.