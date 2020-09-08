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    08 сентября 2020, 14:26

    Тропический шторм «Рене» сформировался в Атлантическом океане

    Анастасия Кременчугская

    Тропический шторм «Рене» сформировался в понедельник в Атлантическом океане. Об этом сообщил RT со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

    В настоящее время шторм находится примерно в 180 километрах к востоку от африканского островного государства Кабо-Верде. Шторм движется на северо-запад со скоростью примерно 19 километров в час.

    Предполагается, что штормовой ветер и ливневые дожди обрушатся на территорию Кабо-Верде.

    Новости SMI.FM