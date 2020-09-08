Тропический шторм «Рене» сформировался в Атлантическом океане
Тропический шторм «Рене» сформировался в понедельник в Атлантическом океане. Об этом сообщил RT со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
В настоящее время шторм находится примерно в 180 километрах к востоку от африканского островного государства Кабо-Верде. Шторм движется на северо-запад со скоростью примерно 19 километров в час.
Предполагается, что штормовой ветер и ливневые дожди обрушатся на территорию Кабо-Верде.