Тропический шторм «Имельда» образовался у берегов Техаса

Скорость ветра в пределах стихии достигает почти 18 метров в секунду. Сейчас «Имельда» находится в 25 километрах на юго-западе от прибрежного города Фрипорт, штат Техас.

Шторм движется на север со скоростью 3,1 метра в секунду. По прогнозам, «Имельда» достигнет побережья в ночь на среду, 18 сентября. Шторм может вызвать опасные наводнения в некоторых районах штата.

В Атлантическом океане также бушует ураган «Умберто». Он образовался 14 сентября, набрал силу и возрос до второй степени опасности. Скорость ветра в пределах стихии может достигать 160 километров в час.

«Умберто» неумолимо приближается к Багамским островам, которые недавно пострадали от мощнейшего урагана «Дориан». Он унес жизни по меньшей мере 50 человек. Из-за стихии спасательные работы на архипелаги могут быть приостановлены.