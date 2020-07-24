Тропический шторм «Ханна» придет в Техас

Ожидается, что шторм обрушится на штат в субботу, 25 июля. По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 65 километров в час. «Ханна» движется со скоростью 11 километров в час. Сейчас тропический шторм находится в 620 километрах юго-восточнее Корпус-Кристи.

«Ханна» принесет сильный штормовой ветер на некоторые участки побережья Техаса. В этих частях штата уже объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, шторм вызовет сильные дожди в ряде районов Луизианы, на юге Техаса и на севере Мексики. Следствием ливней могут стать паводки, предупредили метеорологи.

Шторм «Ханна» сформировался в Мексиканском заливе.