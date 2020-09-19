Тропический шторм «Бета» сформировался в Атлантическом океане

По данным центра, «Бета» находится примерно в 545 километрах к северо-востоку от мексиканского портового города Тампико. В пределах тропического шторма скорость ветра достигает 18 метров в секунду, уточнила «Газета.ru».

«Бета» движется в северо-восточном направлении со скоростью 15 километров в час.

Ранее стало известно, что благодаря космическому телескопу Hubble ученым удалось сделать снимок уникального белого шторма на Юпитере, который начался 18 августа. Изображение, которое было опубликовано на официальной странице телескопа в Instagram, было сделано 25 августа, когда планета находилась на расстоянии в 653 миллионах километрах от Земли. На фото также один из спутников планеты-гиганта — Европа, который расположился слева от Юпитера.