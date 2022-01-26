Тропический шторм «Ана» привел к гибели 46 человек на юго-востоке Африки

Тропический шторм «Ана» за последние четыре дня привел к гибели по меньшей мере 46 человек на Мадагаскаре, в Мозамбике и Малави. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Шторм обрушился на Мадагаскар 22 января. В результате там погибли 39 человек. Стихия разрушила дома порядка 65 тысяч жителей. В дальнейшем шторм достиг центральных районов Мозамбика, где, по предварительным данным, погибли три человека. Еще 49 получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, четыре человека погибли в Малави в результате вызванного штормом наводнения. По этой же причине значительная часть страны осталась без электричества.

В настоящее время «Ана» движется на запад, вглубь континента. В ближайшее время шторм пересечет границу Зимбабве. Уточняется, что стихия при этом ослабевает.

Ранее сообщалось, что сильнейшие торнадо обрушились на американский штат Флорида в ходе зимнего шторма. Скорость ветра достигала 190 километров в час. Порывы уничтожили несколько сотен жилых домов, оставив жителей без крыши над головой. Ранения в результате непогоды получили четыре человека.