Мир 18 апреля 2023, 23:00 Троих россиян обвинили в США в проведении кампании «по вредоносному влиянию» Минюст США обвинил трех россиян и четырех американцев в оказании влияния на выборы РИА «Новости»

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Троих россиян и четырех граждан США обвинили в Штатах в проведении кампании по «вредоносному влиянию» на выборы в Америке. Об этом говорится в сообщении Минюста США на официальном сайте.

По информации ведомства россиянин Александр Ионов использовал Российское антиглобалистское движение для «кампаний по влиянию», которые контролировали сотрудники Федеральной службы безопасности Алексей Суходолов и Егор Попов. Россиян обвиняют в сговоре ради оказания влияния на выборы в США.

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Гражданку России Наталью Бурлинову в округе Колумбия обвинили в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Российская сторона не раз указывала США на бездоказательность и голословность обвинений в якобы вмешательства в дела США.