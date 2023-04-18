18 апреля 2023, 23:00
Троих россиян обвинили в США в проведении кампании «по вредоносному влиянию»
Минюст США обвинил трех россиян и четырех американцев в оказании влияния на выборы
Троих россиян и четырех граждан США обвинили в Штатах в проведении кампании по «вредоносному влиянию» на выборы в Америке. Об этом говорится в сообщении Минюста США на официальном сайте.
По информации ведомства россиянин Александр Ионов использовал Российское антиглобалистское движение для «кампаний по влиянию», которые контролировали сотрудники Федеральной службы безопасности Алексей Суходолов и Егор Попов. Россиян обвиняют в сговоре ради оказания влияния на выборы в США.
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Гражданку России Наталью Бурлинову в округе Колумбия обвинили в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента.
Российская сторона не раз указывала США на бездоказательность и голословность обвинений в якобы вмешательства в дела США.
США
ФСБ
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