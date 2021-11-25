Троих мужчин признали виновными в гибели афроамериканца на побережье США

В США троих подозреваемых в убийстве афроамериканца Ахмода Орбери признали виновными. Такое решение накануне вынес суд присяжных. Об этом рассказал телеканал ABC.

За совершенное преступление Грегори Макмайклу, его сыну Трэвису и их соседу Уильяму Брайану грозит пожизненное заключение, сообщило ИА НСН.

Убийство афроамериканца произошло в феврале минувшего года в штате Джорджия. Трое мужчин решили, что Орбери совершил преступление и, при его попытке защититься, застрелили его.