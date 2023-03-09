Мир 09 марта 2023, 22:25 Троих людей ранили во время стрельбы в Тель-Авиве The Jerusalem Post: три человека ранены в ходе стрельбы в Тель-Авиве

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Возле одного из кафе в Тель-Авиве произошла стрельба. Есть раненые, сообщила газета The Jerusalem Post.

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Во время стрельбы вечером в четверг, 9 марта, пострадали три человека. По данным издания, один из раненых находится в критическом состоянии. В Сети распространись кадры с предполагаемого места происшествия. Судя по видео, работник кафе помогает людям зайти в заведение, чтобы скрыться от обстрелов. В помещении панорамные окна, поэтому горожане ложатся на пол.