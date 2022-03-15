Минобороны показало видео с трофейными ПТРК Javelin и ручными гранатометами

Минобороны РФ показало видео с трофейным вооружением, которое российские военнослужащие захватили в ходе боя с украинскими формированиями. Его передадут военным ДНР и ЛНР.

«В ходе боя с украинскими националистами военнослужащими ВС РФ было захвачено большое количество вооружения западного производства. [В том числе] противотанковые ракетные комплексы Javelin, ручные противотанковые гранатометы, переносные зенитно-ракетные комплексы. Все оружие будет передано представителям Луганской и Донецкой народных республик», — сообщил российский военнослужащий, принимающий участие в спецоперации.

По данным Минобороны, ВС РФ с начала специальной операции уничтожили 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также более тысячи единиц специальной военной автомобильной техники.