Трофейное украинское оружие покажут на выставке военной техники в Луганске в День Победы

Выставка военной техники пройдет на Театральной площади Луганска в День Победы. Помимо российского вооружения покажут трофеи, добытые у ВСУ в ходе боев за освобождение ЛНР, сообщили РИА «Новости» в пресс-службы администрации республики.

«Девятого мая в 10:00 (совпадает с московским) на Театральной площади города Луганск состоится открытие выставки вооружения, военной и специальной техники Народной милиции и Вооруженных сил Российской Федерации, а также показ трофейной техники ВСУ, отбитой у противника союзными силами ЛНР и РФ в ходе освобождения территории Луганской Народной Республики», — говорится в заявлении.

Традиционного военного парада не будет из-за военных действий. Акция «Бессмертный полк Луганщины» в целях безопасности пройдет в этом году в онлайн-формате, сообщили в администрации.

Во всех городах Луганской Народной Республики в День Победы запланированы торжественные возложения цветов к памятным местам, в Луганске пройдет концерт под открытым небом и праздничный фейерверк.