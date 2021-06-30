Трое жителей Армении подхватили сибирскую язву

У трех граждан Армении диагностировали сибирскую язву, сообщил Минздрав республики. Заразились жители соседних сел Ваневан и Торфаван Гегаркуникской области.

Два положительных результата теста получили владельцы больных животных, третий заболевший — их родственник.

Состояние двух пациентов оценивается как средней тяжести, один переносит болезнь в легкой форме.

Всего Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава проверил семь жителей Ваневана и Торфавана после выявления там сибирской язвы у животных. Специалисты взяли пробы с четырех пастбищ вблизи поселков, возбудителей сибирской язвы на них не обнаружили.

Поселения находятся неподалеку от озера Севан, в 170 километрах к востоку от Еревана.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание, поражающее домашних и диких животных, а также человека. У людей, как правило, появляются характерные поражения на коже — язвы с черным центром, струпом. Сибирскую язву лечат антибиотиками. Запоздалое лечение может вести к смерти.