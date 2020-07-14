Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии. Видео

Сирийские боевики подорвали фугас в Идлибе на пути следования российско-турецкого патруля. Трое отечественных военных пострадали. Об этом сообщило Минобороны.

Ранения получили и несколько турецких военнослужащих, уточнил «Интерфакс». Повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль.

Взрыв прогремел утром 14 июля, во время патрулирования трассы М-4 на юге Идлиба. Боевики использовали для подрыва самодельное взрывное устройство.

«Трое российских военнослужащих получили легкие ранения», — рассказали в Центре примирения враждующих сторон в Сирии. Всех пострадавших уже эвакуировали.

Военных из РФ доставили на базу Хмеймим, оказав им всю необходимую медицинскую помощь. Угрозы жизни военнослужащих нет.

«В настоящее время патрулирование прекращено, осуществляется эвакуация поврежденной техники», — заметили в центре.

Командование группировки войск РФ в Сирии вместе с военными Турции и сирийскими органами безопасности устанавливает, кто из действующих в зоне деэскалации боевиков причастен к нападению на колонну военной техники.

В марте 2020 года президенты России и Турции договорись о совместном патрулировании в Сирии. Схожий инцидент произошел в середине июня, когда подорвался российский бронетранспортер. Пострадавших тогда не было.