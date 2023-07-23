23 июля 2023, 14:14
Трое полицейских погибли в результате теракта на юго-востоке Ирана
Fars News: трое полицейских погибли в Иране после нападения на патрульный автомобиль
Неизвестные напали на патрульный автомобиль полицейских в Иране, погибли как минимум три правоохранителя, а еще один получил ранения. Об этом сообщило агентство Fars News.
По данным источника, ЧП произошло в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Неизвестные атаковали служебную машину рядом с трассой Тафтан — Хаш.
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Официальных комментариев по ситуации пока не поступало, происшествие выясняется.
Ранее мужчина с оружием напал на посольство Азербайджана в Тегеране. В результате теракта погиб глава охранной службы посольства Орхан Аскеров, ранения получили еще несколько сотрудников дипломатической миссии.
Представитель МИД России Мария Захарова приносила свои соболезнования коллегам в связи с произошедшим.
Иран
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