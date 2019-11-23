Трое погибли при взрыве заминированного грузовика в Колумбии

Три человека погибли, еще около 10 пострадали в результате взрыва грузовика возле полицейского участка в Колумбии. Взрыв произошел в департаменте Каука.

«Заминированный автомобиль взорвался только что в Сантандер-де-Киличао, Каука, рядом с новым полицейским участком. Муниципалитет остался без света», — сообщило колумбийское издание Tiempo.

По информации издания, взрыв произвели с помощью двух баллонов. Удары почувствовал весь город, сразу же отключилось электричество.

Власти Колумбии призвали к миру 200 тысяч протестующих Подробнее

В муниципалитете введен комендантский час. В департаменте сказали журналистам, что считают, что атаку совершили обычные преступники, которые воспользовались протестами, чтобы накалить обстановку в департаменте.

В четверг и в пятницу в акциях протеста в Колумбии приняли участие более 200 тысяч человек. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики. По официальной информации, в протестах погибли три человека, раненых — 273, в том числе военные и полицейские.