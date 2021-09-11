Трое подозреваемых арестованы за стрельбу в Иллинойсе

По обвинению в массовом расстреле в городе Ист-Сент-Луис (Иллинойс) были арестованы три человека. В результате их действий были ранены семь человек. В том числе, 38-летня женщина и трехлетний ребенок. Все они были госпитализированы, об их состоянии пока ничего неизвестно.

По данным ABCNews, одним из пострадавших стал 25-летний мужчина, ехавший в этот момент на машине. Его автомобиль врезался в вагон метро. Его пассажиры не пострадали.

Свидетели сообщили, что видели трех мужчин, скрывшихся с места происшествия. Через несколько часов их задержали в подвале частично снесенного здания. Трем жителям Иллинойса в возрасте 30-35 лет суд предъявил обвинения по семи пунктам.

Начальник полиции Восточного Сент-Луиса Кендалл Перри заявил, что стрельба была не случайной, а преднамеренной. Однако в настоящее время мотив остается неизвестным.

«У них была цель. Я не знаю, каковы были их мотивы, но они стреляли не случайно», — сказал Перри.

Ранее сообщалось, что в перестрелке участвовали не менее шести человек.