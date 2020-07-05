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    05 июля 2020, 20:51

    Трое обвиняемых в убийстве Джорджа Флойда отпущены под залог

    Кирилл Фролов

    Еще один бывший полицейский, проходящий по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, вышел из тюрьмы под залог. Об этом сообщил телеканал ABC News.
    Трое обвиняемых в убийстве Джорджа Флойда отпущены под залог

    4 июля был освобожден уволенный из полиции Ту Тао. Информация об этом появилась в базе данных тюрьмы округа Хеннепин штата Миннесота. Ранее суд установил для Тао залог в размере 750 тысяч долларов.

    В июне под такой же залог вышли еще двое фигурантов — Томас Лейн и Александр Куэнг. Главный подозреваемый Дерек Шовен остается в тюрьме. Суд установил для него залог 1,25 миллиона долларов.

    Джордж Флойд погиб 25 мая во время задержания. Полицейских вызвали работники магазина, где Флойд расплатился за сигареты поддельной 20-долларовой банкнотой. Покупатель отказался возвращать пачку. По виду он был сильно пьян. Продавцы вызвали полицию. Полицейские во время задержания применили силу, Дерек Шовен — удушающий прием, после которого подозреваемый скончался. Этот момент попал на видео, снятое прохожими.

    Смерть Флойда вызвала волну возмущения — по США прокатились массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Вскоре акции перекинулись и на Европу.