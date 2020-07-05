Трое обвиняемых в убийстве Джорджа Флойда отпущены под залог

4 июля был освобожден уволенный из полиции Ту Тао. Информация об этом появилась в базе данных тюрьмы округа Хеннепин штата Миннесота. Ранее суд установил для Тао залог в размере 750 тысяч долларов.

В июне под такой же залог вышли еще двое фигурантов — Томас Лейн и Александр Куэнг. Главный подозреваемый Дерек Шовен остается в тюрьме. Суд установил для него залог 1,25 миллиона долларов.

Джордж Флойд погиб 25 мая во время задержания. Полицейских вызвали работники магазина, где Флойд расплатился за сигареты поддельной 20-долларовой банкнотой. Покупатель отказался возвращать пачку. По виду он был сильно пьян. Продавцы вызвали полицию. Полицейские во время задержания применили силу, Дерек Шовен — удушающий прием, после которого подозреваемый скончался. Этот момент попал на видео, снятое прохожими.

Смерть Флойда вызвала волну возмущения — по США прокатились массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»). Вскоре акции перекинулись и на Европу.