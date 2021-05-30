Трое неизвестных расстреляли толпу в Майами

Трое неизвестных открыли огонь по толпе людей в банкетном зале в Майами, штат Флорида. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Два человека погибли, ранены как минимум 25. Один из пострадавших находится в критическом состоянии.

По предварительным данным, злоумышленники подъехали на белом внедорожнике Nissan Pathfinder и начали стрелять по толпе, когда люди выходили из помещения. Нарушители открыли огонь из пистолетов и автоматов, написал NBC 6.

Правоохранители устанавливают личности стрелявших. Пока известно, что их было трое.