Трое неизвестных ранили полицейского в Киеве

«Дни.ру» рассказали, что патрульные полицейские остановили внедорожник за нарушение ПДД. Во время диалога с водителем они увидели в салоне трех мужчин, которые заметно нервничали. У одного из них была кобура и рация.

«Когда инспекторы обратились к пассажирам, мужчины выскочили из авто и начали убегать», — говорится в сообщении правоохранителей.

Они открыли огонь по полицейским и ранили одного из них, который позднее был госпитализирован. Стрелявших поймали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.