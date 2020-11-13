Трое неизвестных ранили полицейского в Киеве
В ночь на 13 ноября в одном из районов украинской столицы задержали трех неизвестных, которые открыли пальбу по полиции при попытке бегства. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Дни.ру» рассказали, что патрульные полицейские остановили внедорожник за нарушение ПДД. Во время диалога с водителем они увидели в салоне трех мужчин, которые заметно нервничали. У одного из них была кобура и рация.
«Когда инспекторы обратились к пассажирам, мужчины выскочили из авто и начали убегать», — говорится в сообщении правоохранителей.
Они открыли огонь по полицейским и ранили одного из них, который позднее был госпитализирован. Стрелявших поймали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.