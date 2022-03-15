Трое мирных жителей получили ранения в ДНР после обстрелов со стороны ВСУ

По меньшей мере трое мирных жителей получили ранения в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских военных. Об этом сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Речь идет о трех мужчинах 1963, 1965 и 1993 годов рождения. Об их состоянии не сообщается.

«По всем фактам военных преступлений ВФУ будут проведены разбирательства, а результаты — переданы Генеральной прокуратуре ДНР», — говорится в сообщении.

Ранее в представительстве ДНР сообщили, что украинские войска в 08:10 обстреляли поселок Пантелеймоновка, выпустив по нему шесть мин калибром 120 миллиметров. Также власти Донецка заявили о массированном артобстреле Петровского района со стороны ВСУ.

Накануне возле Дома правительства в центре Донецка сбили украинскую ракету «Точка-У». Жертвами удара стали 20 человек, еще больше 30 получили ранения.