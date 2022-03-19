Трое мирных жителей погибли в ЛНР в результате обстрела украинскими военными

Трое мирных жителей в городе Ирмино погибли в результате артобстрела со стороны украинской армии. Еще двое человек получили ранения. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Ирмино три мирных жителя погибло и двое ранено», — сказано в сообщении СЦКК в Telegram.

Город Рубежное, который взяли под контроль бойцы Народной милиции Луганской Народной Республики, очищают от захвативших квартиры украинских националистов. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал оборонного ведомства республики. Местные жители подтвердили, что боевики националистических батальонов лишали людей жилья.

Бойцы Народной милиции, в ходе обхода города, встречают своих знакомых, с которыми не виделись восемь лет. Между тем украинская армия продолжает обстрел Рубежного. В пятницу, 18 марта, Бойцы Народной милиции начали эвакуацию местных жителей из опасных районов.