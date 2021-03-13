Трое медиков в Норвегии привились AstraZenеса и слегли в больницу с тромбами

Троих медиков в Норвегии госпитализировали из-за тромбов, образовавшихся после вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZenеса. Об этом сообщило издание Aftenposten.

Трое молодых медиков поступили в больницу с тромбами. В пятницу госпитализировали двоих, в субботу на лечение в стационар поступил еще один человек. Все они привились англо-шведской вакциной, но доподлинно пока неизвестно, связано ли это с тромбами.

Европейский лекарственный регулятор EMA ранее рекомендовал продолжить вакцинацию населения препаратом AstraZenеса, несмотря на случаи тромбоза. В ведомстве указали, что проводят расследование, но пока нет сведений, подтверждающих, что вакцинация могла привести к таким осложнениям. Вместе с тем EMA призвала включить в перечень возможных побочных эффектов вакцины AstraZenеса острые аллергические реакции.

В Словакии ранее 38-летняя учительница скончалась через две недели после того, как привилась вакциной от коронавируса AstraZeneca. Применение этого препарата для вакцинации населения уже приостановили в ряде стран.