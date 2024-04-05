Мир 05 апреля 2024, 15:54 Трое детей отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками в Киеве РБК-Украина: в Киеве 3 детей отравились шоколадом из гумпомощи с наркотиками Thomas Trutschel/PHOTOTHEK / Global Look Press

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В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в котором обнаружили наркотические вещества. Об этом сообщило издание РБК-Украина, ссылаясь на столичную больницу.

«В Киеве трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом. В сладостях обнаружили наркотические вещества», — указали в киевской городской детской клинической больнице.

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Двое детей из одной семьи госпитализировали 23 марта. У них выявили признаки интоксикации наркотическими веществами. Младшего отправили в реанимацию. По данным врачей, накануне дети ели «гуманитарный шоколад в упаковке без маркировки».

Еще один ребенок попал в больницу 26 марта. Врачи диагностировали у него психомоторное возбуждение с галлюцинациями и рвотой. По данным авторов материала, ребенок ел шоколад, который подарили его отцу.

В одном лакомстве содержался каннабис. Во втором обнаружили псилоцибицин, уточнили в медицинском учреждении. Информацию об отравлении детей наркотиками передали правоохранительным органам.

В феврале на Украине легализовали медицинский каннабис — марихуану. Закон подписал президент республики Владимир Зеленский.