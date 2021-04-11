Трое детей были зверски убиты в Лос-Анджелесе

Бабушка, заглянувшая к своим малолетним внукам в квартиру в районе Резеда в Лос-Анджелесе, нашла троих детей зарезанными. Всем им было меньше пяти лет. Мотив и исполнитель преступления пока неизвестны.

Полиция начала расследование. Офицеры разыскивают 30-летнюю латиноамериканку Лилиану Каррильо, которая подозревается в угоне автомобиля в районе Бейкерсфилда. Бабушка убитых детей вызвала полиция около 09:30 утра, серебристый пикап Toyota пропал примерно в 13:10.

Какое отношение латиноамериканка имеет к убитым детям, не разглашается. Ее назвали лицом, представляющим интерес по делу.