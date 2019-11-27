Трое американцев отсидели в тюрьме 36 лет из-за судебной ошибки

Повторное расследование дало шанс трем осужденным на пожизненный срок американцам провести оставшиеся годы на свободе. Отсидевшие по 36 лет граждане США вышли из тюрьмы в Балтиморе. Они по ошибке попали за решетку еще в 1983 году.

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Как сообщило издание The Guardian со ссылкой на окружного судью Чарльза Петерса, Альфреда Честната, Рэнсома Уоткинса и Эндрю Стюарта еще подростками в 1983 году обвинили в убийстве школьника и приговорили к пожизненному заключению.

В 2018 году Честнат смог добиться повторной проверки, которая показала, что вердикт суд вынес по ошибке. По его инициативе прокурор Балтимора Мэрилин Мосби возобновил расследование этого дела.

Под давлением общественности Честнат получил возможность изучить засекреченные документы по этому случаю — в них оказалось много ошибок и несоответствий.

«Этот случай должен стать уроком для всех. Поиск быстрых ответов может привести к трагическим результатам», — заявил глава гуманитарной организации Mid-Atlantic Innocence Рrоjесt Шон Армбруст. Он помогал Честнату восстанавливать справедливость.

Информации о том, собираются ли бывшие заключенные требовать компенсации за лучшие годы жизни в тюрьме, пока нет.