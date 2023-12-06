Мир 06 декабря 2023, 10:00 «Трюфельные войны» привели к массовому отравлению собак в Италии. Зоозащитники забили тревогу Зоозащитники AIDAA: в Италии за месяц отравили 30 собак-охотников на трюфели РИА «Новости»

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Профессиональные собиратели в Италии не поделили территорию произрастания трюфелей и пошли на кардинальный шаг. Всего за месяц в одном только регионе Молизе отравили более 30 собак-охотников на эти грибы, рассказал РИА «Новости» президент Ассоциации по защите животных и окружающей среды (AIDAA) Лоренцо Кроче.

«За ноябрь в Молизе произошло более 30 случаев отравлений. В соседних регионах фиксируют аналогичные происшествия», — сказал он.

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Зоозащитники заподозрили, что животные погибли неслучайно, и пожаловались в прокуратуру города Изерния. Лоренцо Кроче заявил, что собиратели трюфелей не поделили территорию, и собак могли отравить из-за этого конфликта. Он призвал владельцев животных не бояться назвать имена возможных преступников.

Охотник на трюфели Маттео Лаворини заявил, что отравлением собак профессиональные собиратели и раньше захватывали новые вотчины. Они разбрасывали по лесу куски отравленного мяса, чтобы воспользоваться паникой и собрать грибы на чужой территории. Но из-за последней волны отравлений, по словам мужчины, пострадали все, так как после нее власти города Сан-Пьетро-Авеллана на границе Абруццо и Молизе запретили промысел в своих лесах.

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